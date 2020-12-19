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Экс-президент США Барак Обама назвал российский фильм «Дылда» одним из самых любимых

18:05, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
Экс-президент США Барак Обама назвал российский фильм «Дылда» одним из самых любимых
18:05, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
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0
#США\n#Барак Обама\n#сериалы\n#фильм
Фото: pixabay.com
32
0

В этом году из-за пандемии коронавируса он проводил много времени дома.

США. Экс-президент США Барака Обама назвал российский фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» одним из самых любимых. Список полюбившихся фильмов и сериалов он опубликовал на своей странице в Твиттер.
Картину он разместил второй в списке. Обама добавил, что из-за пандемии коронавируса ему пришлось много времени проводить дома, а при составлении списка он не придерживался каких-то жанров.
Для себя он также выделил фильмы «Время», «Кровные узы», «Земля кочевников», «Голос перемен», «Коллектив» и другое.
18:05, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
32
0
#США\n#Барак Обама\n#сериалы\n#фильм