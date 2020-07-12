Афроамериканка впервые станет лётчиком-истребителем ВМС США

Женщина получит «золотые крылья» в конце июля.

США. В США афроамериканка впервые станет боевым лётчиком-истребителем военно-морских сил. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центр подготовки пилотов ВМС США.

Мадлен Суигл окончила военно-морскую академию сможет выполнять боевые задания на истребителе. Нашивку «золотые крылья» женщина должна получить уже в конце июля.

Первой военной лётчицей в ВМС США стала Розмари Маринер в 1974 года. Спустя шесть лет Бренда Робинсон стала первой афроамериканкой в военной авиации, заняв пост инструктора. После увольнения Робинсон стала одной из первых женщин-пилотов гражданских самолётов.