Памятник Степану Бандере предложили установить на Украине рядом с российской границей

Мэр Ивано-Франковска предложил для установки приграничный Конотоп.

Ивано-Франковск. Украина. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва». Об этом сообщил RT.

«Знаете, буквально перед этим говорил с мэром Конотопа Артёмом Семенихиным. Это город, который в 40 км от границы с Москвой... Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры», — написал Марцинкив в Facebook.

При этом глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила эту идею: «Циничная глупость в городе, где нет дорог, работы, люди уезжают на заработок за границу, ставить памятники преступникам, которые, наоборот, разрывают украинское общество».

Напомним, ранее посольство Польши на Украине негативно отреагировало на заявление пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко о праве каждого народа самостоятельно определять своих «героев». В четверг, 2 января, Польша и Израиль выразили обеспокоенность в связи с чествованием на Украине Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.