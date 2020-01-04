Спекуляции о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы в США

Проблемы вызвал новый хештег в Twitter.

США. Сайт призывной службы США рухнул. Причиной стали спекуляции в интернете о возможном начале третьей мировой войны. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», — говорится в сообщении ведомства

Ранее в Twitter в число популярных тегов попал #WWIII («третья мировая война»). За сутки на эту тематику пользователи опубликовали более трёх миллионов сообщений.

Ажиотаж вызвала гибель в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани и заявления президента Трампа о готовности к военным действиям против Ирана.