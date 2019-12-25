Овечкин отпраздновал католическое Рождество с Трампом

Хоккеист подарил президенту США свой свитер.

Палм-Бич. США. Дональд Трамп встретил Рождество в своем доме в штате Флорида. Среди приглашенных на торжество был российский хоккеист Александра Овечкин, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Daily Mail.

По традиции, вначале прозвучала проповедь от пастора. Затем музыканты исполнили рождественские песни, после чего хозяева и гости приступили к трапезе.

На Рождество принято дарить подарки. Александр Овечкин вручил Дональду Трампу хоккейный свитер со своей фамилией.

Сообщается также, что Трамп купил особняк во Флориде, где прошел рождественский ужин, в 1985 году. Несколько раз он принимал в нем лидеров государств.