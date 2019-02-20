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Джеймс Кэмерон рассказал подробности сюжета «Аватара 2»

09:21, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:21, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#США\n#кино\n#фильм\n#сценарий\n#съемки\n#Аватар
Фото: Постер к фильму «Аватар» (yaplakal.com)
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Зрители увидят фильм в декабре 2020 года.

США. Режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл некоторые подробности сюжета второй части фильма «Аватар». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Empire.

Напомним, первая часть заканчивается решением главного героя Джейка Салли остаться на другой планете вместе со своей возлюбленной Нейтири.

В «Аватаре-2» у пары родится дочь. Причем зритель увидит ее в 8-летнем возрасте. Кэмерон добавил, что уже снял важнейший эпизод картины: крупную ссоры Джейка и Нейтири, которую услышит ребенок.

Съемки продлятся еще 5 месяцев. Выход фильма планируется в декабре 2020 года.

Кроме того, ожидается, что третья часть саги появится на экранах в декабре 2021 года.

Мировые сборы «Аватара» (12+) , вышедшего в 2009 году, превысили 2 млрд долларов.

09:21, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
94
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#США\n#кино\n#фильм\n#сценарий\n#съемки\n#Аватар

 

 

 


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