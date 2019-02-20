Джеймс Кэмерон рассказал подробности сюжета «Аватара 2»

Зрители увидят фильм в декабре 2020 года.

США. Режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл некоторые подробности сюжета второй части фильма «Аватар». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Empire.

Напомним, первая часть заканчивается решением главного героя Джейка Салли остаться на другой планете вместе со своей возлюбленной Нейтири.

В «Аватаре-2» у пары родится дочь. Причем зритель увидит ее в 8-летнем возрасте. Кэмерон добавил, что уже снял важнейший эпизод картины: крупную ссоры Джейка и Нейтири, которую услышит ребенок.

Съемки продлятся еще 5 месяцев. Выход фильма планируется в декабре 2020 года.

Кроме того, ожидается, что третья часть саги появится на экранах в декабре 2021 года.

Мировые сборы «Аватара» (12+) , вышедшего в 2009 году, превысили 2 млрд долларов.