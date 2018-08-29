В Германии восстановят фрагмент Берлинской стены

Символ воссоздадут в рамках арт-проекта.

Берлин. Германия. В Германии группа артистов воссоздаст фрагмент Берлинской стены в рамках арт-проекта. Об этом пишет «Газета.ру».

Смысл проекта в том, чтобы зрители пережили путешествие в другую страну и поняли, что значит терять чувство свободы.

Объект можно посмотреть с середины октября, выставка будет длиться 4 недели. Чтобы «пережить путешествие в другую страну», посетителям придется купить визу за 15 евро и оставить свои смартфоны на входе. Взамен им выдадут гаджет с индивидуальными экскурсионными маршрутами, которые включают в себя просмотр документальных фильмов, а также посещение концертов и выставок.

Напомним, что стена разделяла ФРГ и ГДР с 1961 до 1989 годы.