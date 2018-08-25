Канцлер Германии осмотрела в бинокль российскую военную базу

Пользователи в соцсетях высмеяли это разглядывание.

Грузия. Канцлер Германии Ангела Меркель посетила грузинское село Одзиси, расположенное на границе с Южной Осетией. Как сообщает ФАН, для канцлера установили смотровую площадку с биноклем.

Глава правительства ФРГ в бинокль осмотрела российскую военную базу, расположенную недалеко от Одзиси. Как сообщил телеканал Rustavi2, на встрече со студентами государственного университета Грузии в Тбилиси Ангела Меркель заявила, что считает Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями». Канцлер Германии находится в Грузии с двухдневным визитом.

Напомним, Россия признала Южную Осетию независимым государством в 2008 году. Соответствующий указ подписал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что пользователи соцсетей высмеяли канцлера Германии за разглядывание российских военных в бинокль.

«Меркель посмотрела в бинокль на "войска Путина" (что-то интересное увидела… не оторвешь… наверное, солдаты на улице купаются)»; «Вот так-то. Прошли те времена, когда в телескопы любовались луной и звездами. Теперь армия России - это космос, ею любуются, за ней наблюдают»; «Меркель в бинокль посмотрела на военную базу России из грузинского села. Так же Гитлер рассматривал территорию противника»; «Можно было просто попроситься в гости», - так реагировали пользователи на новость.