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Новые iPhone поступят в продажу в середине сентября

16:45, 21 августа, 2018
Дарья Снидкова
16:45, 21 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#США\n#iPhone\n#старт новых продаж\n#старт продаж
Фото: wikipedia.org
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Презентуют новые модели 12 сентября.

США. Стали известны даты презентации, предзаказа и поступления в продажу iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus. По прогнозам сайта Apple-iphone.ru, презентация новых «яблок» пройдет 12 сентября.

Кроме трех моделей смартфонов потенциальным покупателям покажут два обновленных iPad Pro, Apple Watch Series 4 и, возможно, компьютер Mac mini 2018.

Как пишет «Пятый канал», предзаказ начнется 14 сентября. В продажу техника Apple поступит только 21 сентября.

В этом году компания представит три модели iPhone, которые будут различаться диагональю дисплеев, «начинкой» и ценой. Младшая модель с 6,1-дюймовым LCD-экраном и двумя SIM-картами будет стоить не дороже 699 долларов.

16:45, 21 августа, 2018
Дарья Снидкова
289
0
#США\n#iPhone\n#старт новых продаж\n#старт продаж

 

 

 


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