Новые iPhone поступят в продажу в середине сентября

Презентуют новые модели 12 сентября.

США. Стали известны даты презентации, предзаказа и поступления в продажу iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus. По прогнозам сайта Apple-iphone.ru, презентация новых «яблок» пройдет 12 сентября.

Кроме трех моделей смартфонов потенциальным покупателям покажут два обновленных iPad Pro, Apple Watch Series 4 и, возможно, компьютер Mac mini 2018.

Как пишет «Пятый канал», предзаказ начнется 14 сентября. В продажу техника Apple поступит только 21 сентября.

В этом году компания представит три модели iPhone, которые будут различаться диагональю дисплеев, «начинкой» и ценой. Младшая модель с 6,1-дюймовым LCD-экраном и двумя SIM-картами будет стоить не дороже 699 долларов.