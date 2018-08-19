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В аризонской больнице одновременно забеременели 16 медсестер

16:05, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
16:05, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#США\n#женщины\n#больница
Фото: facebook/Ashley Adkins,
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Дети у женщин родятся в период с октября по январь.

Аризона. США. В американском медицинском центре Banner Desert Medical Center 16 медсестер заявили о своей беременности. Об этом сообщает ФАН.

Медсестры заявили, что не планировали беременеть все вместе.

«Они шутят, что так получилось благодаря воде, которую девушки пьют на работе. Администрации медучреждения даже пришлось составить специальное меню в служебной столовой для беременных девушек. Их также освободили от проведения химиотерапии и работы с больными туберкулезом», - говорится в сообщении.

Дети у женщин родятся в период с октября по январь. Отпуск по уходу за ребенком в Аризоне составляет 12 недель.

16:05, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
212
0
#США\n#женщины\n#больница

 

 

 


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