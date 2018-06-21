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Казахстанские журналисты присудили Павлу Дурову премию за позицию против цензуры

13:32, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
13:32, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
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#Казахстан\n#журналисты\n#цензура\n#признание\n#Павел Дуров\n#премия
Фото: vk.com
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Помимо него, Союз журналистов Казахстана также присуждал премию Джулиану Ассанжу.

Астана. Казахстан. Казахстанские журналисты присудили Павлу Дурову премию за позицию против цензуры. Основателя Telegram отметили в номинации «Интернет-проект».  

В частности, такое решение вынес Союз журналистов страны, опубликовав официальное заявление.  

«За принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете премией <…> награжден основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров», - говорится в сообщении.  

Напомним, помимо программиста, Союз журналистов Казахстана также присуждал премию Джулиану Ассанжу.  В 2013 году организация отметила основателя WikiLeaks в номинации «Журналистское расследование».

13:32, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
221
0
#Казахстан\n#журналисты\n#цензура\n#признание\n#Павел Дуров\n#премия

 

 

 


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