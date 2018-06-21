Помимо него, Союз журналистов Казахстана также присуждал премию Джулиану Ассанжу.

Астана. Казахстан. Казахстанские журналисты присудили Павлу Дурову премию за позицию против цензуры. Основателя Telegram отметили в номинации «Интернет-проект».

В частности, такое решение вынес Союз журналистов страны, опубликовав официальное заявление.

«За принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете премией <…> награжден основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров», - говорится в сообщении.

Напомним, помимо программиста, Союз журналистов Казахстана также присуждал премию Джулиану Ассанжу. В 2013 году организация отметила основателя WikiLeaks в номинации «Журналистское расследование».