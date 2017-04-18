Британский учитель собрал коллекцию советских автомобилей

Первая раритетная машина появилась у него в 1991 году.

Лондон. Великобритания. Британский коллекционер и школьный учитель труда Эд Хьюджес 22 года собирает коллекцию советских автомобилей. Первый экземпляр появился у него в 1991 году, но осознанно стал заниматься коллекционированием только в 1995 году, сообщают «Народные Новости».

«Меня восхищает философия инженерной мысли, реализованная в них. Многие их агрегаты можно отремонтировать по мере их старения и выхода из строя. Поэтому срок службы комплектующих советских автомобилей может быть очень долгим. Эти авто очень надежные, проблемы с ними бывают редко и, как правило, легко устраняются», – цитирует Хьюджеса «ФедералПресс».

В коллекцию ретроавтомобилей вошли моделей LADA («ВАЗ-2101», «ВАЗ-2102», «ВАЗ-2103»), «пятерка» и «семерка» «Жигулей», «Москвич-427», «Запорожец-968А», три «Вратбурга», «Трабан» с 2-тактным мотором и праворульная «Таврия».