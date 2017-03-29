Тело основателя «Феррари» собирались похитить в Италии

Полиция задержала банду наркоторговцев.

Модена. Италия. Итальянская полиция задержала банду наркоторговцев, планировавших украсть тело конструктора Энцо Феррари, основателя одноименной автомобилестроительной компании. Злоумышленники собирались похитить тело автогонщика, шантажировать родственников и получить выкуп, пишет «Газета.Ру».

Итальянская полиция установила, что преступники неоднократно посещали кладбище, продумали каналы общения с родственниками и способы хранения тела. Злоумышленники были задержаны. Выяснилось, что банда торговала оружием между Северной Италией и островом Сардиния.