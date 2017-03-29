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      Тело основателя «Феррари» собирались похитить в Италии

      09:55, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      09:55, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      28
      0
      #преступления\n#бандиты\n#Италия\n#феррари
      Фото: pixabay.com
      28
      0

      Полиция задержала банду наркоторговцев.

      Модена. Италия. Итальянская полиция задержала банду наркоторговцев, планировавших украсть тело конструктора Энцо Феррари, основателя одноименной автомобилестроительной компании. Злоумышленники собирались похитить тело автогонщика, шантажировать родственников и получить выкуп, пишет «Газета.Ру».

      Итальянская полиция установила, что преступники неоднократно посещали кладбище, продумали каналы общения с родственниками и способы хранения тела. Злоумышленники были задержаны. Выяснилось, что банда торговала оружием между Северной Италией и островом Сардиния. 

      09:55, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      28
      0
      #преступления\n#бандиты\n#Италия\n#феррари
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