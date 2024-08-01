Киев. Украина. Власти Украины допускают организацию референдума по возможности передачи России части территорий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на интервью президента страны Владимира Зеленского газете Le Monde.

Кстати, срок полномочий нынешнего украинского лидера истек 20 мая. Зеленский заявил французскому изданию, что вопрос территориальной целостности должен обсуждаться всем населением государства, и не должен зависеть только от личного мнения президента.

В то же время он считает нежелательным переход под контроль РФ части украинских регионов, поскольку это было бы в его понимании «победой Москвы». Также Зеленский признал, что второй «саммит мира» по урегулирования конфликта на Украине не будет эффективным без участия в нем России.

О возможности переговоров с Москвой ранее высказывались глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Также о готовности к переговорам при соблюдении ряда условий заявил 14 июня президент России Владимир Путин.