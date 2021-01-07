Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибла ветеран ВВС США

Всего во время беспорядков в американской столице были убиты 4 человека.

Вашингтон. США. Во время штурма Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа произошла стрельба, в результате которой погибла ветеран военно-воздушных сил Эшли Бэббит. Об этом сообщают «Известия».

В среду, 6 января, митинг сторонников Трампа перерос в демонстрацию. Несколько десятков тысяч человек двинулись к Капитолию, где в этот момент проходили дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона.

Около правительственного здания начались столкновения с полицией. Правоохранители применили против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек получили ранения, среди них были и силовики.

Демонстрантам всё же удалось прорвать кордоны и проникнуть в Капитолий, где и прозвучала стрельба. Работа конгресса была приостановлена.

Начальник столичного департамента полиции Роберт Конти сообщил, что во время протестов погибли четыре человека. Он уточнил, что одна женщина была застрелена полицией во время штурма Капитолия, ещё три человека скончались по дороге в больницу.

Убитой женщиной оказалась ветеран ВВС США Эшли Бэббит, которая прослужила в армии 14 лет.