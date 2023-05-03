Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Армянским авиакомпаниям запретили летать над Турцией

15:57, 03 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Армянским авиакомпаниям запретили летать над Турцией
15:57, 03 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
97
0
#Турция\n#Армения\n#власть\n#политика\n#запрет\n#небо\n#памятник\n#геноцид\n#террор\n#авиация
Фото: pxhere.com
97
0

Отменены полеты в третьи страны.

Анкара. Турция. Авиационные власти Турции закрыли свое воздушное пространство для армянских самолетов. Запрет установлен на полеты в третьи страны, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Поводом для такого решения глава турецкого МИД назвал открытие в Ереване памятника участникам операции «Немезис». Церемония состоялась 25 апреля. 

«Этот установленный ими памятник террористам, убивавшим наших граждан и дипломатов», — заявил Чавушоглу.

Операция «Немезис» («Возмездие») проводилась армянскими активистами в 20-е годы ХХ века в ответ на массовое уничтожение своих соотечественников в Турции. В результате организованных тогда терактов были убиты несколько отставных государственных деятелей бывшей Османской империи, в том числе великий визирь (премьер-министр) первого правительства младотурок Саид Халим-паша и два экс-министра.

15:57, 03 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
97
0
#Турция\n#Армения\n#власть\n#политика\n#запрет\n#небо\n#памятник\n#геноцид\n#террор\n#авиация