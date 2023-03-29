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Правительство Казахстана в полном составе подало в отставку

10:08, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Правительство Казахстана в полном составе подало в отставку
10:08, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
131
0
#Казахстан\n#политика\n#власть\n#выборы\n#парламент\n#депутаты\n#Правительство\n#отставка
Фото: pxhere.com
131
0

Эта процедура обязательна после обновления нижней палаты парламента.

Астана. Казахстан. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ушел в отставку вместе со всем составом правительства республики. Данная процедура предусмотрена законодательством страны после  избрания нового состава мажилиса (нижняя палата парламента), пишут «Известия».  

Согласно опубликованному указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, министры и председатель кабмина продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

По итогам выборов 62 мандата из 98 досталось партии «Аманат». Далее идут «Ауыл» (8 мест), Respublica и «Ак жол» (по 6 кресел). Кроме того, 5 мандатов получила Народная партия Казахстана и 4 – Общенациональная социал-демократическая партия. Еще 7 мест заняли самовыдвижецы. Первая сессия нового созыва открылась 29 марта.

Нижняя палата парламента Казахстана была распущена Токаевым в январе 2023 года. Выборы нового состава прошли 19 марта.

10:08, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
131
0
#Казахстан\n#политика\n#власть\n#выборы\n#парламент\n#депутаты\n#Правительство\n#отставка