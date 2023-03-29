Правительство Казахстана в полном составе подало в отставку

Астана. Казахстан. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ушел в отставку вместе со всем составом правительства республики. Данная процедура предусмотрена законодательством страны после избрания нового состава мажилиса (нижняя палата парламента), пишут «Известия».

Согласно опубликованному указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, министры и председатель кабмина продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

По итогам выборов 62 мандата из 98 досталось партии «Аманат». Далее идут «Ауыл» (8 мест), Respublica и «Ак жол» (по 6 кресел). Кроме того, 5 мандатов получила Народная партия Казахстана и 4 – Общенациональная социал-демократическая партия. Еще 7 мест заняли самовыдвижецы. Первая сессия нового созыва открылась 29 марта.

Нижняя палата парламента Казахстана была распущена Токаевым в январе 2023 года. Выборы нового состава прошли 19 марта.