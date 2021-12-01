Избежавшие пули Брейвика: в правительство Норвегии войдут двое выживших при массовом расстреле

Террорист сейчас отбывает 21-летний тюремный срок.



Осло. Норвегия. В Норвегии объявили состав нового правительства. Как оказалось, в него войдут двое политиков, чудом уцелевших во время массового теракта, который устроил в 2011 году Андерс Брейвик, пишет Лента.ру со ссылкой на FA News.

В частности, Ян Кристиан Вестре станет министром торговли и промышленности, а Тоннье Бренна возглавит министерство образования.

Напомним, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик взорвал самодельную бомбу в правительственном квартале Осло, а затем открыл стрельбу в молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Жертвами первого теракта стали 8 человек, второго — 69. В настоящее время террорист отбывает 21-летний тюремный срок.

Свои поступки Брейвик объяснил неприятием миграционной политики, проводимой властями страны. Однако в 2018 году он заявил об отказе от националистической идеологии и выразил сожаление по поводу совершенных им убийств.

Отмечается, что на момент стрельбы в 2011 году Вестре было 24 года, а Бренне - 23.