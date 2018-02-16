СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик внезапно раскаялся в убийстве 77 человек

За двойной теракт его приговорили к 21 году лишения свободы.

Осло. Норвегия. Террорист Андерс Брейвик внезапно раскаялся в убийстве 77 человек. Как пишет Интерфакс, об этом сообщают норвежские СМИ.

Дело в том, что Брейвик, находясь в тюрьме, написал письмо начальнику исправительного учреждения. В нем он выразил сожаление о событиях семилетней давности, повлекших смерть людей.

Помимо этого он заявил, что больше не является приверженцем националистической идеологии и сделал бы все, чтобы подобная трагедия никогда не произошла.

Несмотря на, казалось бы, искрение слова осужденного преступника, судебные психиатры считают, что доверять Брейвику не стоит. По их мнению, таким образом он пытается сократить свой тюремный срок.

Кроме того, год назад он подал в суд на правительство Норвегии, настаивая на том, что находится в «бесчеловечных условиях». В частности, в тюрьме он живет в одиночной камере и пьет холодный кофе.

Напомним, Андерс Брейвик ответственен за двойной теракт в Осло. В 2011 году он устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы и стрельбу на острове Утойя. В результате его действий погибли 77 человек, травмы получили полторы сотни людей.

Во время расследования он так и не признал себя виновным в терроризме, а на суде заявлял, что действовал в интересах норвежской нации и хотел бы убить еще больше человек. В августе 2012 года его приговорили к 21 году лишения свободы.