В Нью-Йорке избрали второго по счету темнокожего мэра

Город возглавил бывший полицейский Эрик Адамс.



Нью-Йорк. США. Жители Нью-Йорка выбрали мэром бывшего сотрудника полиции Эрика Адамса. Голосование прошло 2 ноября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что Адамс стал вторым афроамериканцем в кресле нью-йоркского градоначальника. Первым темнокожим мэром крупнейшего города США был Дэвид Динкинс, занимавший эту должность с 1990 по 1993 годы.

Победитель состоит в Демократической партии. За Эрика Адамса проголосовали порядка 66% избирателей. Его соперника-республиканца с итальянско-польскими корнями Кертиса Сливу поддержали лишь около 28% нью-йоркцев.

Предыдущий мэр Билл де Блазио, возглавлявший город с 2014 года, не стал участвовать в выборах, поскольку законодательство штата запрещает баллотироваться на пост градоначальника более двух раз.