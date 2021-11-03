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В Нью-Йорке избрали второго по счету темнокожего мэра

14:51, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
В Нью-Йорке избрали второго по счету темнокожего мэра
14:51, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
94
0
#США\n#Нью-Йорк\n#власть\n#политика\n#мэр\n#выборы
Фото: facebook.com/EricAdamsforNYC
94
0

Город возглавил бывший полицейский Эрик Адамс.

Нью-Йорк. США. Жители Нью-Йорка выбрали мэром бывшего сотрудника полиции Эрика Адамса. Голосование прошло 2 ноября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что Адамс стал вторым афроамериканцем в кресле нью-йоркского градоначальника. Первым темнокожим мэром крупнейшего города США был Дэвид Динкинс, занимавший эту должность с 1990 по 1993 годы.

Победитель состоит в Демократической партии. За Эрика Адамса проголосовали порядка 66% избирателей. Его соперника-республиканца с итальянско-польскими корнями Кертиса Сливу поддержали лишь около 28% нью-йоркцев.

Предыдущий мэр Билл де Блазио, возглавлявший город с 2014 года, не стал участвовать в выборах, поскольку законодательство штата запрещает баллотироваться на пост градоначальника более двух раз.

14:51, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
94
0
#США\n#Нью-Йорк\n#власть\n#политика\n#мэр\n#выборы
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