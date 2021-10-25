В Судане военные арестовали премьер-министра страны и губернатора столицы

Оппозиция призвала людей выйти на улицы.



Хартум. Судан. Военные поместили под домашний арест главу кабмина Судана Абдаллу Хамдука. Также задержаны министры промышленности, финансов, связи и информации, сообщает RT со ссылкой на издание Al Hadath.

Кроме того, схвачен губернатор столицы страны Айман Нимр и ряд других чиновников. Солдаты перекрыли въезды и выезды из Хартума.

На фоне происходящих событий оппозиция призвала жителей выйти на улицы и противостоять организаторам военного переворота. Так расценило действия армии «Объединение профсоюзов» Судана, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, в апреле 2019 года военные африканской страны свергли президента Омара аль-Башира. Он находился у власти более 25 лет, конец его правления ознаменовался массовыми протестами населения. После свержения главы государства власть в стране была поделена между армейским Суверенным советом во главе с Абделем Фаттах аль-Бурханом и гражданским правительством, которым руководил премьер Абдалла Хамдук. Обе структуры совместно правили страной в течение переходного периода, который должен был завершиться в ноябре 2021 года. Однако с середины октября в Судане начались массовые акции протеста с требованием скорейшей передачи власти от военных к гражданскому кабмину. Ранее в сентябре в стране была подавлена попытка военного переворота, организованная группой офицеров из штаба бронетанковых войск.