СМИ распространили видео с сидящим в контейнере Саакашвили

На родине бывшего президента Грузии задержали и будут судить.



Тбилиси. Грузия. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время пути на родину снял ролик о своем «похищении спецслужбами». Сделанную политиком 28 сентября видеозапись опубликовала телекомпания «Имеди», пишет «Интерфакс».

На кадрах Саакашвили заявляет, что его незаконно выкрали спецслужбы неизвестной ему страны. При этом видно, что он находится в замкнутом пространстве. Предполагают, что экс-президент сделал эту запись во время своего путешествия с территории Украины в грузинский порт Поти в контейнере с молочными продуктами на судне «Вильнюс».

По мнению комментатора телекомпании «Имеди», Саакашвили планировал выложить ролик в интернете в случае предательства со стороны людей, вызвавшихся помочь ему в возвращении на родину.

В настоящее время эти лица, как и сам Саакашвили, задержаны грузинской полицией.

Напомним, политик тайно прибыл в Поти 29 сентября, а 1 октября был арестован в Тбилиси и помещен в тюрьму города Рустави. Помимо незаконного пересечения границы, ему вменяют ряд других статей по нескольким уголовным делам. Саакашвили считает свое задержание незаконным и объявил голодовку.