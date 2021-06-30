Ким Чен Ын пригрозил чиновникам за недочеты в борьбе с коронавирусом

Ранее лидер КНДР признал, что страна стоит на пороге голода из-за неурожая.



Пхеньян. КНДР. Высокопоставленные чиновники в Северной Корее пренебрегли своими обязанностями и допустили серьезный инцидент во время пандемии COVID-19. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на Втором расширенном заседании политбюро Трудовой партии Кореи, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

В чем именно провинились руководящие лица партии и правительства, не уточняется. Однако по словам Ким Чен Ына, инцидент создал угрозу безопасности государства и граждан, и пригрозил виновным серьезными последствиями. Также глава КНДР раскритиковал чиновников за «экспериментализм, привычку решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление», информирует Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

Напомним, ранее Ким Чен Ын признал, что страна стоит на пороге голода из-за неурожая, вызванного прошлогодними тайфунами и карантинными мерами, введенными для борьбы с коронавирусом.