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Власти Северной Кореи признали угрозу голода в стране

10:15, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
Власти Северной Кореи признали угрозу голода в стране
10:15, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
74
0
#Северная Корея\n#власть\n#продовольствие\n#голод\n#КНДР
Фото: pixabay.com
74
0

Причинами Ким Чен Ын назвал ущерб полям от тайфуна и карантинные меры от коронавируса.

Пхеньян. КНДР. В Северной Корее в ближайшее время может начаться голод. Об этом объявил лидер страны Ким Чен Ын на пленуме Центрального комитета правящей партии, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на NHK и Rodong Sinmun.

По словам руководителя КНДР, сложная ситуация с продовольствием возникла из-за тайфуна 2020 года. Стихийное бедствие привело к неурожаю на полях страны. В результате план по производству зерна не был выполнен, и перебои с продовольствием в ближайшее время неизбежны, пояснил Ким Чен Ын.

Глава государства добавил, что положение усугубили карантинные меры, принятые для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что еще в апреле Ким Чен Ын признал, что КНДР попала в тяжелейшую ситуацию за всю свою историю. Лидер страны отметил, что возможно повторение голода середины 1990-х годов, когда, по некоторым данным, умерли несколько сотен тысяч жителей. Ким Чен Ын предупредил секретарей парткомов о необходимости быть готовыми к любому повороту событий.

Добавим, на дефицит продуктов и лекарств жалуются иностранные дипломаты. Многие по этой причине уже покинули страну.

10:15, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
74
0
#Северная Корея\n#власть\n#продовольствие\n#голод\n#КНДР