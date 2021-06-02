Власти Белоруссии запретили работу трех российских телеканалов

Два из них нарушили законодательство о рекламе, один не обратился за продлением лицензии, заявили в Мининформации республики.



Минск. Белоруссия. 3 российских телеканала в ближайшее время прекратят вещание в Белоруссии. Об этом сообщило Министерство информации республики, пишет РБК.

В частности, из списка разрешенных к распространению на территории Белоруссии исключили «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)», «КИНОМИКС» и «Русскую ночь».

Как пояснили в ведомстве, «КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ» не соблюдали национальное законодательство о рекламе. В чем именно заключались нарушения, не уточняется. Что же касается телеканала «Русская ночь», то его администрация не обратилась за продлением разрешения, заявили в министерстве информации республики.

Отмечается также, что иностранные СМИ получают разрешение на вещание в Белоруссии сроком на 3 года.

Напомним, в феврале 2021 года власти Украины отключили от кабельного и цифрового вещания 3 местных телеканала, связанных с оппозицией.