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Власти Белоруссии запретили работу трех российских телеканалов

11:01, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
Власти Белоруссии запретили работу трех российских телеканалов
11:01, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
155
0
#телевидение\n#информация\n#запреты\n#Россия\n#Белоруссия
Фото: pixabay.com
155
0

Два из них нарушили законодательство о рекламе, один не обратился за продлением лицензии, заявили в Мининформации республики.

Минск. Белоруссия. 3 российских телеканала в ближайшее время прекратят вещание в Белоруссии. Об этом сообщило Министерство информации республики, пишет РБК.

В частности, из списка разрешенных к распространению на территории Белоруссии исключили «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)», «КИНОМИКС» и «Русскую ночь».

Как пояснили в ведомстве, «КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ» не соблюдали национальное законодательство о рекламе. В чем именно заключались нарушения, не уточняется. Что же касается телеканала «Русская ночь», то его администрация не обратилась за продлением разрешения, заявили в министерстве информации республики.

Отмечается также, что иностранные СМИ получают разрешение на вещание в Белоруссии сроком на 3 года.

Напомним, в феврале 2021 года власти Украины отключили от кабельного и цифрового вещания 3 местных телеканала, связанных с оппозицией.

11:01, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
155
0
#телевидение\n#информация\n#запреты\n#Россия\n#Белоруссия