  • $ 75.55 ↓
  • € 90.46 ↓

В МВД Чехии считают, что Россия взорвала склад во Врбетице «случайно»

10:52, 19 апреля, 2021
Евгений Кандаков
В МВД Чехии считают, что Россия взорвала склад во Врбетице «случайно»
10:52, 19 апреля, 2021
Евгений Кандаков
296
0
#Россия\n#Болгария\n#взрыв\n#теракт\n#полиция\n#обвинение\n#разведка\n#ГРУ\n#МИД РФ\n#Чехия
Фото: pixabay.com
296
0

По версии полиции, целью был болгарский предприниматель, снабжавший оружием Украину.

Прага. Чехия. Агенты российских спецслужб в 2014 году уничтожили склад боеприпасов во Врбетице (Моравия) не намеренно, объявили в Праге. Взрывчатка должна была сработать по прибытии груза в Болгарию, рассказал в радиоэфире глава МВД Чехии Ян Гамачек, сообщает «Интерфакс».

В полиции предполагают, что целью российской разведки был болгарский предприниматель Эмилиан Гебрев, поставлявший оружие и боеприпасы на Украину. Именно его предполагалось устранить в результате взрыва, считают в Праге.

По версии болгарской полиции, в 2015 году Гебрева попытались отравить, но он выжил. В попытке убийства обвиняют 3 граждан России.

Напомним, 17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов, якобы занимающихся разведдеятельностью. В Праге посчитали их причастными к указанному взрыву склада боеприпасов, при котором погибли 2 человека. Кроме того, чешской полицией объявлены в розыск россияне Александр Петров и Руслан Боширов. О том, какое преступление вменяют им в вину, не уточняется. В Великобритании указанных лиц считают причастными к попытке отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ответ на недружественные действия Россия объявила персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии. Им даны сутки на то, чтобы покинуть Москву.

10:52, 19 апреля, 2021
Евгений Кандаков
296
0
#Россия\n#Болгария\n#взрыв\n#теракт\n#полиция\n#обвинение\n#разведка\n#ГРУ\n#МИД РФ\n#Чехия