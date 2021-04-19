В МВД Чехии считают, что Россия взорвала склад во Врбетице «случайно»

По версии полиции, целью был болгарский предприниматель, снабжавший оружием Украину.



Прага. Чехия. Агенты российских спецслужб в 2014 году уничтожили склад боеприпасов во Врбетице (Моравия) не намеренно, объявили в Праге. Взрывчатка должна была сработать по прибытии груза в Болгарию, рассказал в радиоэфире глава МВД Чехии Ян Гамачек, сообщает «Интерфакс».

В полиции предполагают, что целью российской разведки был болгарский предприниматель Эмилиан Гебрев, поставлявший оружие и боеприпасы на Украину. Именно его предполагалось устранить в результате взрыва, считают в Праге.

По версии болгарской полиции, в 2015 году Гебрева попытались отравить, но он выжил. В попытке убийства обвиняют 3 граждан России.

Напомним, 17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов, якобы занимающихся разведдеятельностью. В Праге посчитали их причастными к указанному взрыву склада боеприпасов, при котором погибли 2 человека. Кроме того, чешской полицией объявлены в розыск россияне Александр Петров и Руслан Боширов. О том, какое преступление вменяют им в вину, не уточняется. В Великобритании указанных лиц считают причастными к попытке отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ответ на недружественные действия Россия объявила персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии. Им даны сутки на то, чтобы покинуть Москву.