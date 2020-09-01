Принц Гарри затосковал по родине

В США невозможно купить мяч для регби, чтобы научить этой игре сына, посетовал герцог Сассекский.
Лос-Анджелес. США. Внук королевы Елизаветы II принц Гарри признался, что мечтает вернуться в Великобританию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Daily Mail.
Также принц планирует хотя бы недолгое время провести на родине. По его словам, он приедет в Англию на чемпионат по регби в будущем году. «Я бы уже вернулся, если бы не COVID», - добавил герцог Сассекский.
Принц уточнил, что в целом ему нравится жить и в США, но в этой стране есть ряд неудобств, вызывающих его раздражение. В частности, в Соединенных Штатах практически невозможно найти мяч для регби, а он хотел бы научить этой игре своего растущего сына, рассказал принц.
Напомним, в июле герцог и герцогиня Сассекские подали в суд на папарацци, пытавшихся следить за ними с квадрокоптера и через пролом в ограде их дома в Лос-Анджелесе.
Ранее пара отказалась от привилегий высших членов королевской семьи и заявила о своем желании стать финансово независимыми. После этого принц Гарри с Меган Маркл переехали в Канаду, а затем в США.