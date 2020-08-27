Саакашвили решил вернуться в Грузию

При этом он поблагодарил власти Украины за гостеприимство.



Киев. Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться на родину. Об этом он заявил 27 августа в видеообращении, пишет «Российская газета».

Экс-губернатор Одесской области пояснил, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах. При этом он признал, что, будучи главой государства, допускал ошибки, и попросил прощения у земляков.

Также он поблагодарил власти Украины, которые приняли его в статусе эмигранта и предоставили ряд высоких должностей.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. После этого покинул страну. На родине против него возбудили несколько уголовных дел. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области, однако на следующий год лишил его этой должности, а в 2017 году - и украинского гражданства. Новый президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году назначил беглого грузинского политика главой исполнительного комитета национального совета реформ.

Как Саакашвили планирует въехать в Грузию, избежав задержания по возбужденным против него уголовным делам, неясно.