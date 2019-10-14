Королева Елизавета II подтвердила дату выхода Великобритании из Евросоюза

Тогда же правительство выберет новую схему партнерства.

Лондон. Великобритания. Королева Великобритании Елизавета II объявила дату выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Брексит пройдет 31 октября 2019 года, тогда правительство Великобритании выберет новую схему сотрудничества. Елизавета II отметила, в основе нового соглашения будут принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества.

«Мои министры введут новые режимы (регулирования) для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся для нас после выхода из Евросоюза», — сказала королева.