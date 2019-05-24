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Эксперт назвала фаворитов на пост премьер-министра Великобритании

16:52, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
16:52, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
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#политика\n#эксперты\n#Великобритания\n#Лондон
Фото: REUTERS/Toby Melville
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Ранее Тереза Мэй заявила о своей отставке.

Лондон. Великобритания. Руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева рассказала об основных фаворитах на пост премьер-министра Великобритании после ухода с поста Терезы Мэй. Комментарий взяли «Известия».

Новым премьером могут стать министр внутренних дел страны Саджид Джавид и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Последний уже сделал заявление, что будет выдвигать свою кандидатуру.

О своем уходе Мэй объявила в пятницу, 24 мая. Датой отставки с поста лидера правящей консервативной партии она назвала 7 июня.

«Тереза Мэй останется премьер-министром до тех пор, пока не будет избран новый лидер партии и его кандидатуру она предложит королеве утвердить в качестве премьер-министра», — сообщила Ананьева.

Эксперт отметила, что, по ее мнению, премьер выбрала дату отставки неслучайно.

 «На 7 июня она рассчитывает поставить голосование по законопроекту о выходе Британии из ЕС. Ожидается, что законопроект через парламент не пройдет», — заключила она.

Ананьева добавила, что процедура выбора лидера партии в стране длится 6-8 недель, однако ожидается, что консерваторы сократят срок до нескольких недель.

Напомним, парламент Великобритании трижды отвергал план Терезы Мэй по выходу страны из состава Евросоюза.  

 

 

 

16:52, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
310
0
#политика\n#эксперты\n#Великобритания\n#Лондон
МирТесен

 

 

 


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