Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента президента Украины Порошенко

Ранее журналисты провели расследование о причастности высоких постов к махинациям с закупками.

Киев. Украина. Лидер партии «Батькивщина» и кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенка сообщила о начале процедуры импичмента главы страны Петра Порошенко. Об этом пишут «Известия».

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента», — сказала политик.

Ранее журналисты программы Bihus.Info провели расследование о хищениях в оборонном комплексе страны, за которыми, по их утверждению, стоят приближенные Порошенко и сам президент, пишет RT. Тимошенко обвинила главу в «закупках в России запчастей для украинской военной техники» по завышенным ценам.

Более того, действия, о которых рассказали корреспонденты, попадают под статью госизмены, заявила кандидат в президенты.