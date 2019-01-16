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Британский парламент не принял соглашение Мэй по Brexit

10:20, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
10:20, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Правительство\n#Евросоюз\n#депутаты\n#Великобритания\n#провалы
Фото: Reuters
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Лидер лейбористов вынес на голосование предложение о вотуме недоверия кабмину.

Лондон. Великобритания. Палата общин парламента Великобритании не поддержала соглашение по Brexit, который предложила премьер-министр Тереза Мэй. Об этом пишет RT.

Против плана по выходу страны из Евросоюза проголосовали 432 парламентариев, 202 – «за».

Такой перевес назвали «крупнейшим поражением правительства» за последние 95 лет.

«Очевидно, что парламент не поддерживает соглашение. Но из сегодняшнего голосования неясно, что же он поддерживает. Ни слова о том, как и планируется ли вообще соблюсти решение британского народа, вынесенное на референдуме», - прокомментировала решение Мэй.

Лидер лейбористов Джереми Корбин внес предложение о вотуме недоверия правительству, голосование запланировали на 16 января.

Тереза Мэй пообещала представить новый план по брекситу в понедельник, 21 января.

Напомним, выход страны из Евросоюза назначен на 29 марта 2019 года.

10:20, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
169
0
#Правительство\n#Евросоюз\n#депутаты\n#Великобритания\n#провалы

 

 

 


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