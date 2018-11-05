Девять стран отозвали признание независимости Косово

Запад потребовал от Сербии снизить дипломатическую активность.

Сербия. Гренада отозвала своё признание независимости Косово. Об этом сообщает РИА Новости.

Также агентство передаёт заявление главы МИД Сербии Ивица Дачича о том, что Запад требует от балканского государства отказаться от дипломатических усилий по борьбе с признанием независимости Косово.

«Албанская сторона жалуется на меня западникам, а Запад требует прекратить это, потому что это раздражает албанцев и как будто вредит диалогу, тогда как их лоббирование за новые признания независимости и за членства в международных организациях - это нормально», - сказал Дачич.

Ранее он сообщил, что Гренада стала девятым государством, отозвавшим в последнее время признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Незадолго до этого аналогичным образом поступила Доминика.

Точное количество стран, признавших самопровозглашенную республику Косово, неизвестно, поскольку данные в официальных источниках разнятся. По оценке белградской газеты «Вечерне новости», на данный момент число таких государств достигло 102. При этом косовские власти настаивают на цифре до 110 стран.

Напомним, в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.