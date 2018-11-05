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Девять стран отозвали признание независимости Косово

10:55, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
10:55, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
958
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#международные отношения\n#Косово\n#Сербия
Фото: pixabay.com
958
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Запад потребовал от Сербии снизить дипломатическую активность.

Сербия. Гренада отозвала своё признание независимости Косово. Об этом сообщает РИА Новости.

Также агентство передаёт заявление главы МИД Сербии Ивица Дачича о том, что Запад требует от балканского государства отказаться от дипломатических усилий по борьбе с признанием независимости Косово.

«Албанская сторона жалуется на меня западникам, а Запад требует прекратить это, потому что это раздражает албанцев и как будто вредит диалогу, тогда как их лоббирование за новые признания независимости и за членства в международных организациях - это нормально», - сказал Дачич.

Ранее он сообщил, что Гренада стала девятым государством, отозвавшим в последнее время признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Незадолго до этого аналогичным образом поступила Доминика.

Точное количество стран, признавших самопровозглашенную республику Косово, неизвестно, поскольку данные в официальных источниках разнятся. По оценке белградской газеты «Вечерне новости», на данный момент число таких государств достигло 102. При этом косовские власти настаивают на цифре до 110 стран.

Напомним, в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

10:55, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
958
0
#международные отношения\n#Косово\n#Сербия

 

 

 


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