Трамп обвинил Китай во взломе почты Хиллари Хлинтон

США. Президент США Дональд Трамп обвинил китайских хакеров во взломе почты его соперницы по выборам Хиллари Клинтон. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дело в том, что издание The Daily Caller выпустило статью, где обвиняет хакеров поднебесной во взломе члена Демократической партии США в то время, когда Клинтон еще была госсекретарем (2009 – 2013 годы). По информации издания, китайская компания настроила ее почту таким образом, что копия любого письма пересылалась им. На что Трамп написал в своем «Твиттере», что сомневается в работе ФБР и Минюста, а также возмутился краже «большого объема секретной информации».

Report just out: "China hacked Hillary Clinton's private Email Server." Are they sure it wasn't Russia (just kidding!)? What are the odds that the FBI and DOJ are right on top of this? Actually, a very big story. Much classified information!

«Только что сообщили: Китай взломал сервер с личной электронной почты Хиллари Клинтон. Они уверены, что это была не Россия? (Просто шучу!) Каковы шансы, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и Минюст правы, ко всему прочему? На самом деле очень большое дело. Много секретной информации».

Через некоторое время американский лидер публикует еще один твитт, в котором уже не сомневается, что над взломом работали именно китайские хакеры.

Hillary Clinton's Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!