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Трамп обвинил Китай во взломе почты Хиллари Хлинтон

15:30, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
15:30, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
193
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#США\n#Китай\n#почта\n#Клинтон\n#электронная почта\n#хакеры\n#обвинение\n#Трамп\n#Дональд Трамп
Фото: wikipedia.org
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Президент заявил, что на американские спецслужбы надеяться не стоит.

США. Президент США Дональд Трамп обвинил китайских хакеров во взломе почты его соперницы по выборам Хиллари Клинтон. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дело в том, что издание The Daily Caller выпустило статью, где обвиняет хакеров поднебесной во взломе члена Демократической партии США в то время, когда Клинтон еще была госсекретарем (2009 – 2013 годы). По информации издания, китайская компания настроила ее почту таким образом, что копия любого письма пересылалась им. На что Трамп написал в своем «Твиттере», что сомневается в работе ФБР и Минюста, а также возмутился краже «большого объема секретной информации».

Donald J. Trump on Twitter

Report just out: "China hacked Hillary Clinton's private Email Server." Are they sure it wasn't Russia (just kidding!)? What are the odds that the FBI and DOJ are right on top of this? Actually, a very big story. Much classified information!

«Только что сообщили: Китай взломал сервер с личной электронной почты Хиллари Клинтон. Они уверены, что это была не Россия? (Просто шучу!) Каковы шансы, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и Минюст правы, ко всему прочему? На самом деле очень большое дело. Много секретной информации».

 

Через некоторое время американский лидер публикует еще один твитт, в котором уже не сомневается, что над взломом работали именно китайские хакеры.

Donald J. Trump on Twitter

Hillary Clinton's Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!

 

 «E-mail Хиллари Клинтон с большим количеством секретной информации взломан Китаем. Следующий шаг должны были бы сделать ФБР и Минюст, но после их других провалов (Коми, Маккейб, Сток, Пейдж, Ор, FISA, ''грязное досье'' и так далее) доверие к ним уйдет навсегда».

Это не первый раз, когда Трамп публично упоминает о провалах о провалах спецслужб своей страны.

Однако представитель Хилари Клинтон отрицает, что почта когда-либо была взломана.

 «ФБР потратило тысячи часов на расследование и не нашло ни одного доказательство взлома. Это факт», — сказал он The Daily Caller.

Также он репостнул твитт президента и написал гневный комментарий в адрес основателя издания The Daily Caller.

«Коммерсантъ» связывает международный скандал еще с одним конфликтом между Китаем и Америкой. А именно в ведении ими так называемой «торговой войны». Напомним, что не так давно Китай ввел  зеркальные пошлины на ввоз американских товаров стоимостью 16 млрд долларов. 

15:30, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
193
0
#США\n#Китай\n#почта\n#Клинтон\n#электронная почта\n#хакеры\n#обвинение\n#Трамп\n#Дональд Трамп

 

 

 


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