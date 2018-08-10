Главы пяти стран поделят Каспийское море

Комиссия начала работу над Конвенцией о правовом статусе Каспия в 1996 году.

Актау. Казахстан. В казахстанском Актау 12 августа пройдет Пятый каспийский саммит. На встрече соберутся президенты России, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, пишет РБК.

Главным событием станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Работа над документом велась с 1996 года.

Так, дно и недра Каспия разделят на секторы, а акваторию - на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Стороны также определят границы воздушного пространства.

Кроме того, страны договорятся о допустимом улове рыб ценных пород.

Президенты пяти стран также подпишут ряд межправительственных соглашений.