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Константин Сунцов и Михаил Черемных вошли в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска

Главы пяти стран поделят Каспийское море

16:48, 10 августа, 2018
Анна Торхова
16:48, 10 августа, 2018
Анна Торхова
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#Казахстан\n#Россия\n#Конвенция\n#море\n#Путин\n#соглашение
Фото: pixabay.com
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Комиссия начала работу над Конвенцией о правовом статусе Каспия в 1996 году.

Актау. Казахстан. В казахстанском Актау 12 августа пройдет Пятый каспийский саммит. На встрече соберутся президенты России, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, пишет РБК.

Главным событием станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Работа над документом велась с 1996 года.

Так, дно и недра Каспия разделят на секторы, а акваторию - на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Стороны также определят границы воздушного пространства.

Кроме того, страны договорятся о допустимом улове рыб ценных пород.

Президенты пяти стран также подпишут ряд межправительственных соглашений.

16:48, 10 августа, 2018
Анна Торхова
705
0
#Казахстан\n#Россия\n#Конвенция\n#море\n#Путин\n#соглашение

 

 

 


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