Секс-скандал довел британского министра до отставки

Эндрю Гриффитс извинился перед своей семьей и правительством.

Лондон. Великобритания. Секс-скандал довел британского министра по делам малого бизнеса Эндрю Гриффитса до отставки. Как пишет Газета, экс-глава штаба британского премьера Терезы Мэй в своем заявлении отметил, что ему «очень стыдно».

Ранее СМИ сообщили о наличии СМС-переписки министра сексуального характера с двумя женщинами. После этого Эндрю Гриффитс извинился перед своей семьей за причиненные им страдания и перед премьер-министром и правительством, которых он опозорил своим поведением.

«Я не пытаюсь оправдать свое поведение и буду искать профессиональную помощь, чтобы это никогда не повторилось. Со временем я надеюсь получить прощение всех тех, кто доверяет мне и кого я так ужасно подвел, — заявил Гриффитс.

Ранее сообщалось, что перестановки в правительстве Британии коснулись трех министерств.