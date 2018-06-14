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Президент Македонии не согласился с предложением о переименовании страны

11:58, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
11:58, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#политика\n#Евросоюз\n#Европа\n#споры\n#Греция\n#Македония\n#переговоры
Фото: pixabay.com
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Ранее о достижении консенсуса с Грецией по этому вопросу объявил премьер-министр.  

Скопье. Македония. Решение заключить с Грецией договор о переименовании страны является личной инициативой премьер-министра Зорана Заева и министра иностранных дел Никола Димитрова. Об этом в телевизионном обращении к гражданам заявил президент Македонии Георге Иванов. Также он сказал, что не подпишет данное соглашение, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ. 

Свою позицию президент Македонии обосновал тем, что такой «ребрендинг» противоречит Конституции и не отвечает интересам государства. Также, по мнению Георге Иванова, договоренность является непрозрачной и наносит ущерб стране. При этом перспективы вступления в Евросоюз и НАТО не могут быть оправданием для заключения такой сделки, считает президент. 

Отметим, Македония является парламентской республикой, и полномочия ее президента относительно невелики. В то же время он имеет право налагать вето на международные соглашения, даже если их ратифицирует парламент. 

Во вторник, 12 июня, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев заявили, что договорились о переименовании бывшей югославской республики в «Северную Македонию». Афины настаивают на этом, поскольку в Греции есть провинция Македония, и там опасаются возникновения территориальных претензий со стороны соседей. По этой причине Греция много лет блокирует переговоры о вступлении Македонии в ЕС.

11:58, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
232
0
#политика\n#Евросоюз\n#Европа\n#споры\n#Греция\n#Македония\n#переговоры

 

 

 


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