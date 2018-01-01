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      Болгария стала председателем совета Евросоюза

      14:12, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      14:12, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      183
      0
      #политика\n#власть и чиновники\n#Евросоюз\n#Болгария
      Фото: pixabay.com
      183
      0

      В течение полугода страна будет координатором, в том числе, переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

      София. Болгария. Болгария с 1 января 2018 года стала ротационным председателем Совета Европейского союза. Как пишут «Известия», за 6 месяцев здесь пройдут 300 официальных мероприятий.

      «В рамках нашего председательства будет проведено 300 встреч в Болгарии и 1500 встреч на высшем экспертом уровне в Страсбурге и Брюсселе. Мы ждем, что за эти 6 месяцев страну посетит около 25 тыс. гостей», — рассказала министр болгарского председательства в Совете ЕС Лиляна Павлова.

      Она отметила, что Болгарии отведена роль координатора. В частности, страна выступит в качестве посредника в переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза.

      Кроме того, София займется выработкой миграционной политики и подготовкой долгосрочного финансового соглашения.

      Павлова отметила, что Болгария планирует поставить вопрос об отмене антироссийских санкций. Власти страны считают данный вопрос одним из приоритетных.

      «Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, чтобы найти лучшее решение и разрешить проблему», — резюмировала Павлова.

      14:12, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      183
      0
      #политика\n#власть и чиновники\n#Евросоюз\n#Болгария

       

       

       

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