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      Министерство финансов США внесло Рамзана Кадырова в «список Магнитского»

      09:28, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:28, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      457
      0
      #США\n#санкции\n#права человека\n#список Магнитского\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров
      Фото: vk.com
      457
      0

      Такое решение ведомство приняло из-за того, что в Чечне якобы нарушаются права человека.

      Вашингтон. США. Американский Минфин принял решение внести Рамзана Кадырова в «список Магнитского». Как пишет РТ, санкции в отношении главы Чеченской республики были введены за якобы нарушения прав человека в регионе.  

      «Офис по контролю над иностранными активами признал Рамзана Кадырова ответственным за <…>грубые нарушения признанных мировым сообществом прав человека <…>таких как свобода вероисповедания, выражения мнения, собраний, права на справедливый суд и демократические выборы в России» - говорится в сообщении ведомства.  

      В свою очередь, глава республики иронично воспринял принятое Минфином США решение, назвав его «очередной «наградой» от Америки». При этом Кадыров отметил, что в первую очередь права человека нарушаются в США, а не в Чечне, пишет РГ. Американцы, по его мнению, не могут простить ему то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.  

      «Говорят, что санкции каким-то образом связаны с правами человека. Ну зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне? Вы забыли про уничтоженных индейцев, миллионов рабов - африканцев, жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград...» - написал глава Чечни в своем официальном аккаунте в Instagram.  

      Отмечается, что помимо Кадырова, американское ведомство внесло в «список Магнитского» еще пять россиян.  Санкции введены против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

      Меня ждёт бессонная ночь! И снотворные не помогут! Помните у Высоцкого: "Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу...". У поэта были проблемы с предложением в кредит, по талону любимых людей. У меня повод иного характера. Пришло сообщение о включении Рамзана Кадырова - это я - в санкционный список США. И всё завертелось, закружилось в голове, будто стою я где-то на побережье Флориды, а со стороны Атлантики надвигается ураган. И как же мне не горевать, если вынашивал я сорок лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхеттене? Но не видать мне казино Лас-Вегасе и миллиардов, хранящихся в Bank of America. Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого в одном месте чесалось. Итак, мне запрели въезд в Америку. А собираюсь ли я обращаться за визой, есть ли у меня активы в банках США? Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны. Но хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись "акты Магнитского" с указанием моей фамилии. Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции. Говорят, что санкции каким-то образом связаны с правами человека. Ну зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне? Вы забыли про уничтоженных индейцев, миллионов рабов - африканцев, жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград... Мой список содержит тысячи кровавых дел США. Или вы уже внесли в этот список всех президентов США, министров обороны, лейтенанта Колли? Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру! Так по ком же плачет список? По Кадырову или американским политикам и генералам? #Кадыров #Россия #Чечня #США
      09:28, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      457
      0
      #США\n#санкции\n#права человека\n#список Магнитского\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров

       

       

       

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