Министерство финансов США внесло Рамзана Кадырова в «список Магнитского»

Такое решение ведомство приняло из-за того, что в Чечне якобы нарушаются права человека.

Вашингтон. США. Американский Минфин принял решение внести Рамзана Кадырова в «список Магнитского». Как пишет РТ, санкции в отношении главы Чеченской республики были введены за якобы нарушения прав человека в регионе.

«Офис по контролю над иностранными активами признал Рамзана Кадырова ответственным за <…>грубые нарушения признанных мировым сообществом прав человека <…>таких как свобода вероисповедания, выражения мнения, собраний, права на справедливый суд и демократические выборы в России» - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, глава республики иронично воспринял принятое Минфином США решение, назвав его «очередной «наградой» от Америки». При этом Кадыров отметил, что в первую очередь права человека нарушаются в США, а не в Чечне, пишет РГ. Американцы, по его мнению, не могут простить ему то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

«Говорят, что санкции каким-то образом связаны с правами человека. Ну зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне? Вы забыли про уничтоженных индейцев, миллионов рабов - африканцев, жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград...» - написал глава Чечни в своем официальном аккаунте в Instagram.

Отмечается, что помимо Кадырова, американское ведомство внесло в «список Магнитского» еще пять россиян. Санкции введены против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.