В Японии определили дату отречения императора Акихито

Монарх сложит с себя обязанности 30 апреля 2019 года.

Токио. Япония. Японское правительство определило дату отречения от престола императора Акихито. Как пишут РИА «Новости», монарх сложит с себя обязанности 30 апреля 2019 года.

По информации агентства, решение об этом приняли на заседании комиссии по вопросам императорской семьи. Отмечается, что оно было созвано впервые за последние 25 лет.

На следующий день после отречения императора состоится интронизация наследного принца Нарухито. Он взойдет на престол 1 мая 2019 года.

Кроме того, в правительстве Японии подчеркнули, что желание монарха отречься от престола создало беспрецедентный случай в истории страны. За последние 200 лет император Акихито стал первым, кто сложит с себя обязанности в связи с преклонным возрастом.

Специально для этого власти разработали законопроект, с помощью которого он сможет передать престол своему старшему сыну. При этом не нарушит закон об императорском доме и конституцию, согласно которым трон может перейти к наследникам только после смерти действующего императора.