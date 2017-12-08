  • $ 59.29 ↑
  • € 69.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Японии определили дату отречения императора Акихито

      11:58, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:58, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      216
      0
      #Япония\n#власть\n#законы\n#традиции\n#перемены\n#монархия
      Фото: vk.com
      216
      0

      Монарх сложит с себя обязанности 30 апреля 2019 года.

      Токио. Япония. Японское правительство определило дату отречения от престола императора Акихито. Как пишут РИА «Новости», монарх сложит с себя обязанности 30 апреля 2019 года.  

      По информации агентства, решение об этом приняли на заседании комиссии по вопросам императорской семьи. Отмечается, что оно было созвано впервые за последние 25 лет.  

      На следующий день после отречения императора состоится интронизация наследного принца Нарухито. Он взойдет на престол 1 мая 2019 года.  

      Кроме того, в правительстве Японии подчеркнули, что желание монарха отречься от престола создало беспрецедентный случай в истории страны. За последние 200 лет император Акихито стал первым, кто сложит с себя обязанности в связи с преклонным возрастом.  

      Специально для этого власти разработали законопроект, с помощью которого он сможет передать престол своему старшему сыну. При этом не нарушит закон об императорском доме и конституцию, согласно которым трон может перейти к наследникам только после смерти действующего императора. 

      11:58, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      216
      0
      #Япония\n#власть\n#законы\n#традиции\n#перемены\n#монархия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      13905

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      11900
      13:20, 07 декабря, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      4926
      14:21, 03 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      4824
      14:36, 05 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      4243
      08:55, 04 декабря, 2017

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      19:17, 01 декабря, 2017
      1708

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1306
      16:24, 04 декабря, 2017

      В жилом доме в Оренбургской области взорвался бытовой газ

      953
      19:34, 02 декабря, 2017

      Масляков останется «у руля» КВН

      800
      10:08, 03 декабря, 2017

      ГИБДД разрешило водителям снимать действия автоинспекторов на камеру

      782
      15:59, 01 декабря, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1291

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1034
      23:11, 05 декабря, 2017

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      820
      15:54, 02 декабря, 2017

      В Таиланде в результате нападения слона погиб немецкий турист и пострадали двое россиян

      745
      13:40, 01 декабря, 2017

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      708
      17:39, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017

      Смертельное ДТП на трассе «Ижевск-Сарапул»

      07 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: назначение в Минздраве и высотки на Татар-базаре

      06 декабря, 2017