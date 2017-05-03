Грузия закрыла въезд на свою территорию байкерам из России

В МВД Грузии заявили, что посещение Тбилиси на 9 мая российскими байкерами из клуба «Ночные волки» не отвечает духу праздника и является нежелательным.

Тбилиси. Грузия. Власти Грузии не пропустили на свою территорию около 50 байкеров из клуба «Ночные волки». По данным «Интерфакс», МВД Грузии данную информацию подтвердили и сообщили, что байкеры планировали проехать через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс».

«Не едут, успокойтесь», - прокомментировал данный вопрос глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили.

Замминистра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили добавил, что российским байкерам отказано на законных основаниях.

В МВД Грузии отметили, что посещение байкерами из клуба «Ночные волки» Тбилиси на 9 мая не отвечает духу праздника и является нежелательным.