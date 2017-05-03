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      Грузия закрыла въезд на свою территорию байкерам из России

      14:52, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      14:52, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      174
      0
      #Грузия\n#День Победы\n#запрет\n#Ночные волки
      Фото: twitter.com/lifenews_ru
      174
      0

      В МВД Грузии заявили, что посещение Тбилиси на 9 мая российскими байкерами из клуба «Ночные волки» не отвечает духу праздника и является нежелательным.

      Тбилиси. Грузия. Власти Грузии не пропустили на свою территорию около 50 байкеров из клуба «Ночные волки».  По данным «Интерфакс», МВД Грузии данную информацию подтвердили и сообщили, что байкеры планировали проехать через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс».

      «Не едут, успокойтесь», - прокомментировал данный вопрос глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили.

      Замминистра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили добавил, что российским байкерам отказано на законных основаниях.

      В МВД Грузии отметили, что посещение байкерами из клуба «Ночные волки» Тбилиси на 9 мая не отвечает духу праздника и является нежелательным.

      14:52, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      174
      0
      #Грузия\n#День Победы\n#запрет\n#Ночные волки
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