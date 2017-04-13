CNN: США перехватили переговоры сирийских военных о химатаке в Идлибе

Представители ВС Сирии и эксперты по химоружию якобы обсуждали подготовку атаки с применением газа зарина.

США. Американские спецслужбы узнали о проведении властями Сирии химической атаки в Идлибе с приминением зарина на прошлой неделе. По данным телеканала CNN, об этом стало известно со слов высокопоставленного чиновника США.

Он сообщил, что до этого власти страны не знали о готовящейся атаке. После этой информации американцы стали изучать имеющиеся данные, чтобы отыскать виновников.

Телеканал отметил, что свидетельств вступления в какие-либо коммуникации со стороны представителей российских ВС по поводу атаки в Сирии нет. Президент Дональд Трамп заявил в среду, 12 апреля, на пресс-конференции в Белом доме, что Пентагон не исключает вероятности российского соучастия в химическом нападении.

Российское и сирийское правительства отрицают свою причастность к химическому нападению.

Напомним, в ночь на 7 апреля американские военные выпустили около 60 крылатых ракет Tomahawk, цель которых стали правительственные войска в Сирии. По мнению властей США, именно из авиабазы в провинции Хомс произошла химическая атака в Идлибе.