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      CNN: США перехватили переговоры сирийских военных о химатаке в Идлибе

      10:57, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:57, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      113
      0
      #Сирия\n#разведка\n#химическое оружие
      Фото: ru.wikipedia.org
      113
      0

      Представители ВС Сирии и эксперты по химоружию якобы обсуждали подготовку атаки с применением газа зарина.

      США. Американские спецслужбы узнали о проведении властями Сирии химической атаки в Идлибе с приминением зарина на прошлой неделе. По данным телеканала CNN, об этом стало известно со слов высокопоставленного чиновника США.

      Он сообщил, что до этого власти страны не знали о готовящейся атаке. После этой информации американцы стали изучать имеющиеся данные, чтобы отыскать виновников.

      Телеканал отметил, что свидетельств вступления в какие-либо коммуникации со стороны представителей российских ВС по поводу атаки в Сирии нет. Президент Дональд Трамп заявил в среду, 12 апреля, на пресс-конференции в Белом доме, что Пентагон не исключает вероятности российского соучастия в химическом нападении.  

      Российское и сирийское правительства отрицают свою причастность к химическому нападению.

      Напомним, в ночь на 7 апреля американские военные выпустили около 60 крылатых ракет Tomahawk, цель которых стали правительственные войска в Сирии. По мнению властей США, именно из авиабазы в провинции Хомс произошла химическая атака в Идлибе.

      10:57, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      113
      0
      #Сирия\n#разведка\n#химическое оружие
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