Более 1 млн долларов составили доходы Яценюка в 2016 году

Экс-премьер Украины подал декларацию о собственности.

Киев. Украина. Бывший премьер Украины и глава партии «Народный фронт» Арсений Яценюк подал декларацию о собственности за 2016 год. Как сообщает «РБК», в ней указано, что на банковских счетах политика находится более 1 млн долларов.

Также в собственности есть счета в национальной валюте – более 4 млн гривен (примерно 148 тыс. долларов), наличные средства – 475 тыс. долларов и 300 тыс. гривен (примерно 11 тыс. долларов).

Яценюк владеет земельным участком в Киевской области площадью более 3 тыс. кв. м, двумя жилыми домами площадью 343,5 кв. м и 114,5 кв. м, и тремя квартирами в Киеве и Черновцах.

Также экс-премьер Украины задекларировал охотничье ружье марки Blazer, коллекцию картин и монет, антикварные часы, библиотеку из старинных и современных книг. Кроме того, в его собственности находится автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска стоимостью 610 тыс. гривен (примерно 22,5 тыс. долларов).

В документе указана зарплата Арсения Яценюка в должности премьера в 2016 году. Всего на этом посту он получил более 117 тыс. гривен заплаты (примерно 4,3 тыс. долларов). Также он получил доход с процентов от банковских сбережений – около 1,5 млн гривен (примерно 55,5 тыс. долларов).