Хакеры взломали «Фейсбук» президента Франции

Они опубликовали приглашение на «прощальную вечеринку».

Париж. Франция. Хакеры взломали личную страничку на «Фейсбуке» президента Франции Франсуа Олланда. Они разместили приглашение на мероприятие, которое состоится в связи истечением его полномочий, пишут «Известия».

В тексте сообщения говорилось о вечеринке, которая якобы должна была пройти 7 мая в Елисейском дворце. После размещения на сайте публикацию удалили через час.

1 декабря 2016 года Франсуа Олланд отказался от борьбы за пост главы страны в ходе прямой трансляции из Елисейского дворца. Выборы президента Франции пройдут в два этапа 23 апреля и 7 мая.