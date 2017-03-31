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      Хакеры взломали «Фейсбук» президента Франции

      10:54, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      10:54, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      59
      0
      #президент\n#Фейсбук\n#хакеры\n#шутка
      Фото: kremlin.ru
      59
      0

      Они опубликовали приглашение на «прощальную вечеринку».

      Париж. Франция. Хакеры взломали личную страничку на «Фейсбуке» президента Франции Франсуа Олланда. Они разместили приглашение на мероприятие, которое состоится в связи истечением его полномочий, пишут «Известия».

      В тексте сообщения говорилось о вечеринке, которая якобы должна была пройти 7 мая в Елисейском дворце. После размещения на сайте публикацию удалили через час.

      1 декабря 2016 года Франсуа Олланд отказался от борьбы за пост главы страны в ходе прямой трансляции из Елисейского дворца. Выборы президента Франции пройдут в два этапа 23 апреля и 7 мая.

      10:54, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      59
      0
      #президент\n#Фейсбук\n#хакеры\n#шутка
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