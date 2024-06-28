Китаянка 20 лет забивала гвозди и колола орехи боевой гранатой

Ухань. КНР. Гранату в качестве молотка использовала в хозяйстве 90-летняя жительница провинции Хубэй в Китае. Боеприпас она нашла во время полевых работ 20 лет назад, пишет Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.

Очистив находку от грязи, женщина по фамилии Цинь решила, что это утерянный кем-то бытовой инструмент. С тех пор она колола гранатой орехи, толкла специи и забивала гвозди. К счастью, за долгие годы изделие так и не сдетонировало.

23 июня на странный предмет в руках Цинь обратили внимание строители, пришедшие снести ее старый дом. Они опознали в «молотке» гранату и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место саперы осмотрели изделие. По их словам, на корпусе гранаты остались многочисленные вмятины от гвоздей, деревянная ручка была отполирована руками хозяйки до блеска. При этом запал, приводящий гранату в действие, был хорошо заметен.

Боеприпас уничтожили в безлюдном месте, а жителям провинции напомнили, что о подобных находках следует немедленно сообщать в полицию.