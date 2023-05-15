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Уровень радиации вырос после взрывов в украинском городе Хмельницкий

11:49, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Уровень радиации вырос после взрывов в украинском городе Хмельницкий
11:49, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
133
0
#Украина\n#Великобритания\n#ракеты\n#взрывы\n#снаряды\n#СВО\n#спецоперация\n#экология\n#радиация
Фото: pxhere.com
133
0

Предполагают, что на объекте хранились снаряды с обедненным ураном.

Хмельницкий. Украина. В городе Хмельницкий на юго-западе Украины отмечен рост радиационного фона. С 12 мая 2023 года он увеличился с 80-100 нанозиверт до 140-160 нанозиверт, пишет Лента.ру со ссылкой на данные портала SaveEcoBot.

13 мая в этом населенном пункте ударом российских Вооруженных сил был уничтожен склад боеприпасов. В украинских соцсетях пишут, что на объекте хранились снаряды с обедненным ураном, поставленные из Великобритании. Как сообщил замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи, они предназначены для танков Challenger 2. Сердечники из обедненного урана используются в них для повышения пробивной способности.

Однако, несмотря на низкий уровень радиации в металле, при боевом применении они заражают местность за счет распыления мельчайших частиц урана. Использование подобных снарядов войсками стран НАТО в Югославии и Ираке привело к значительному росту патологий у населения, в первую очередь – среди новорожденных. 

11:49, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
133
0
#Украина\n#Великобритания\n#ракеты\n#взрывы\n#снаряды\n#СВО\n#спецоперация\n#экология\n#радиация