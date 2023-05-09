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В посольстве России рассказали об ухудшении отношений с Японией

13:45, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В посольстве России рассказали об ухудшении отношений с Японией
13:45, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
101
0
#Россия\n#Япония\n#посольство
Фото: ИА «Сусанин»
101
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В Токио открыто заявили о желании проводить политику, которая нанесет России ущерб.

Токио. Япония. В посольстве России в Японии отметили тенденцию к ухудшению отношений Москвы и Токио, пишут «Известия».

О том, что положительных изменений в отношении двух стран нет, заявил заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Токио открыто говорит о желании проводить политику, которая нанесла бы ущерб России. Также он напомнил про введенные страной ограничения: заморозку резервов Центробанка России, персональных санкциях и другом.

13:45, 09 мая, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
101
0
#Россия\n#Япония\n#посольство