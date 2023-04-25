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Британский авианосец «Принц Уэльсский» начали разбирать на комплектующие

11:11, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Британский авианосец «Принц Уэльсский» начали разбирать на комплектующие
11:11, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Великобритания\n#море\n#флот\n#ремонт\n#корабли
Фото: pxhere.com
33
0

Корабль больше времени проводил в доке, чем в морских походах.

Лондон. Великобритания. Командование Королевских ВМС Великобритании приняло решение о списании авианосца HMS Prince of Wales («Принц Уэльсский»). Крупнейший военный корабль страны уже начали разбирать на запчасти, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegraph.

Причиной послужили постоянные поломки. Авианосец стоимостью в 3,72 млрд долларов США приходилось дольше чинить, чем использовать для морских походов. Так, в августе 2022 года корабль не смог участвовать в учениях из-за проблем с гребным валом. Расходы на последний ремонт составили порядка 24 млн долларов, превратив «Принца Уэльсского» в настоящее разорение для британской казны. 

Напомним, в феврале 2023 года Бразилия затопила свой единственный авианоcец «Cан-Паулу». 

11:11, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Великобритания\n#море\n#флот\n#ремонт\n#корабли