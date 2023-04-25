Британский авианосец «Принц Уэльсский» начали разбирать на комплектующие

Лондон. Великобритания. Командование Королевских ВМС Великобритании приняло решение о списании авианосца HMS Prince of Wales («Принц Уэльсский»). Крупнейший военный корабль страны уже начали разбирать на запчасти, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegraph.

Причиной послужили постоянные поломки. Авианосец стоимостью в 3,72 млрд долларов США приходилось дольше чинить, чем использовать для морских походов. Так, в августе 2022 года корабль не смог участвовать в учениях из-за проблем с гребным валом. Расходы на последний ремонт составили порядка 24 млн долларов, превратив «Принца Уэльсского» в настоящее разорение для британской казны.

Напомним, в феврале 2023 года Бразилия затопила свой единственный авианоcец «Cан-Паулу».