Британский авианосец сломался вскоре после выхода из порта

Лондон. Великобритания. Совместные учения флотов НАТО у берегов США пройдут без новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Telegtaph, вскоре после выхода с базы 28 августа на корабле обнаружили серьезную неисправность.

Представитель Королевского ВМФ рассказал изданию, что речь идет о проблеме механического типа.

Сейчас состояние авианосца ниже ватерлинии изучают водолазы. По неподтвержденным данным, они проверяют версию о повреждении правого гребного вала.

Строительство HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») стоило казне Соединенного Королевства 3 млрд фунтов стерлингов (3,5 млрд долларов США или 210 млрд рублей). До выяснения характера поломки команда корабля вынуждена была бросить якорь у острова Уайт в проливе Ла-Манш.