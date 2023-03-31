Италия стала первой страной, запретившей продажу синтетического мяса

Рим. Италия. Производство и реализацию синтезированной в лабораторных условиях еды и кормов для животных запретили власти Италии. Законопроект об этом одобрило правительство страны, сообщает «МИР 24» со ссылкой на агентство ANSA.

В документе говорится о штрафах от 10 до 60 тыс. евро за выпуск продуктов питания из клеточных культур либо тканей, полученных от позвоночных животных. Также нарушителям грозит лишение госфинансирования на срок до 3 лет.

«Италия – первая страна, которая говорит «нет» синтетической пище», – заявил министр сельского хозяйства страны Франческо Лоллобриджида.

Он пояснил, что такая еда может быть вредна для здоровья, а также наносит ущерб промышленности и не соответствует итальянским культурным традициям.

Кстати, недавно в Австралии вырастили в пробирке мясные фрикадельки из клеток умершего мамонта.