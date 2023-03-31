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Италия стала первой страной, запретившей продажу синтетического мяса

18:01, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Италия стала первой страной, запретившей продажу синтетического мяса
18:01, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Италия\n#власть\n#законы\n#запрет\n#традиции\n#еда\n#продукты питания\n#мясо
Фото: pxhere.com
31
0

По словам главы Минсельхоза страны, такая продукция наносит урон традиционной культуре.

Рим. Италия. Производство и реализацию синтезированной в лабораторных условиях еды и кормов для животных запретили власти Италии. Законопроект об этом одобрило правительство страны, сообщает «МИР 24» со ссылкой на агентство ANSA.

В документе говорится о штрафах от 10 до 60 тыс. евро за выпуск продуктов питания из клеточных культур либо тканей, полученных от позвоночных животных. Также нарушителям грозит лишение госфинансирования на срок до 3 лет. 

«Италия – первая страна, которая говорит «нет» синтетической пище», – заявил министр сельского хозяйства страны Франческо Лоллобриджида.

Он пояснил, что такая еда может быть вредна для здоровья, а также наносит ущерб промышленности и не соответствует итальянским культурным традициям.

Кстати, недавно в Австралии вырастили в пробирке мясные фрикадельки из клеток умершего мамонта.

18:01, 31 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Италия\n#власть\n#законы\n#запрет\n#традиции\n#еда\n#продукты питания\n#мясо